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        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, İlim Yayma Cemiyeti Karamürsel Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:00
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        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, İlim Yayma Cemiyeti Karamürsel Şubesini ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, İlim Yayma Cemiyeti Karamürsel Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

        Şube Başkanı Cemil Kılıç'ı ziyaret eden Çetinkaya, üyelere ve öğrencilere eğitim projelerinden bahsetti.

        Kılıç'a misafirperverliği için teşekkür eden Çetinkaya, "Eğitim alanları, spor alanları, parklar, gençlik merkezi ve etüt kütüphaneleri, kitap kafe, sporcu gençlik ve eğitim merkezleri, Karamürsel Gençlik Kampı, trekking, macera, paintbal alanları, Karamürsel Halk Eğitim Merkezine yeni bina ve ilçemizin tarihine yakışır Denizcilik Müzesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Kılıç da ziyaretten duydukları memnuniyeti vurgulayarak, Çetinkaya'ya seçimlerde başarılar diledi.

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