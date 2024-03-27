Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

        İZMİT'te Mert Pala (22), evde birlikte içki içerken çıkan kavgada ağabeyi Murat Pala'yı (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İZMİT’te Mert Pala (22), evde birlikte içki içerken çıkan kavgada ağabeyi Murat Pala’yı (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte içki içen Mert Pala ve ağabeyi Murat Pala arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala, ağabeyini boğazından bıçakladı. Mert Pala'nın ihbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Murat Pala’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Murat Pala'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Mert Pala ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        Can 16 yaşındaydı... 'Kız meselesi' cinayeti!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        ABD'deki kazada köprü çöktü, nehre düşenler aranıyor!
        Potin 2024
        Potin 2024
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        Lego'dan Kaliforniya polisine uyarı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Çocukluk ve gençlikteki hareketsizlik atardamar sertleşmesini artırabiliyor
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        ABD otomotiv sektöründe 'Baltimore' alarmı
        Avusturya basını coştu!
        Avusturya basını coştu!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Katliam gibi kazada 6 kişi ölmüştü! Kaza anı ortaya çıktı!
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Mehmet Ayan yazdı: 3 savunmacı kim olacak?
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        İkale işvereni ibra etmez
        İkale işvereni ibra etmez
        "Yapay zekâdan korkuyorum"
        "Yapay zekâdan korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
        Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
        'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü
        'Kız meselesi' kavgasında 16 yaşındaki Kadem Can öldürüldü
        Kocaeli'de pikapla çarpışan otomobildeki kişi yaralandı
        Kocaeli'de pikapla çarpışan otomobildeki kişi yaralandı
        AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, Gündoğdu Parkı projesini anlatt...
        AK Parti İzmit Belediye Başkan adayı Tutuş, Gündoğdu Parkı projesini anlatt...
        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira ceza verildi