Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü

Murat Pala'nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Mert Pala ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Tunalı Sokak’taki bir evde meydana geldi. Birlikte içki içen Mert Pala ve ağabeyi Murat Pala arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Pala, ağabeyini boğazından bıçakladı. Mert Pala'nın ihbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Murat Pala’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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