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        Öldürülen yunus sahile vurdu

        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulduğu üzerinde durulan ölü yunus, sahile vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 11:23 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:25
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        Öldürülen yunus sahile vurdu
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        KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulduğu üzerinde durulan ölü yunus, sahile vurdu.

        Karamürsel ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz haldeki yunusu görüp, oltayla karaya çıkardı. Göz çevresinin yanında bulunan mermi benzeri delik nedeniyle yunusun silahla vurulmuş olabileceği iddia edildi. Karaya çıkarılan yunusu video ile kaydeden kişinin "Vurmuşlar abi, vurmuşlar" dediği görüntülere yansıdı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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