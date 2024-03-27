Kocaeli'de silahlı kavgada ölen 16 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi

Törene, Çiçek'in aile ve yakınlarının yanı sıra arkadaşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Beylikbağı Mahallesi'ndeki Sarı Cami'de Çiçek için düzenlenen cenaze töreninde anne Kibar Çiçek, baba Murat Çiçek taziyeleri kabul etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.