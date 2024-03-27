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        Kocaeli'de Kule Deresi'ndeki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:12
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        Kocaeli'de Kule Deresi'ndeki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden geçen Kule Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Dumlupınar Mahallesi'nde derenin siyah renkte akmaya başladığını görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derede incelemede bulundu.

        Ekipler, incelenmek üzere sudan numune aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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