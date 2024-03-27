Kocaeli'de Kule Deresi'ndeki renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, derede incelemede bulundu.

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