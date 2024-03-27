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        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (2)

        ŞÜPHELİADLİYEDEİzmit'te birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:21 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:25
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        Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (2)
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        ŞÜPHELİADLİYEDE

        İzmit'te birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ağabeyiyle sık sık kavga ettiğini, dün geceki kavgada da kendisini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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