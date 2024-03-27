Kavga ettiği ağabeyini boğazından bıçaklayıp öldürdü (2)

İzmit'te birlikte içki içtiği ağabeyi Murat Pala'yı çıkan kavgada boğazından bıçaklayıp öldüren Mert Pala, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, ağabeyiyle sık sık kavga ettiğini, dün geceki kavgada da kendisini kaybederek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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