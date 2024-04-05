Kocaeli Valisi Yavuz, jandarma personeliyle iftar yaptı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Abay Murat Bozkurt tarafından karşılanan Vali Yavuz, iftar programının gerçekleştirildiği yemekhanede personelle selamlaştı.

Ezanın okunmasının ardından jandarma personeliyle orucunu açan Vali Yavuz, tüm güvenlik birimlerinin ramazanını kutladı.

Vali Yavuz, bu coğrafyada yaşayabilmenin önkoşulunun, güçlü kalmak olduğunu vurgulayarak, "Birbirimizi seveceğiz, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, 85 milyon vatan evladı bizlere kardeş olacak. Kardeşliğimizi ve güvenliğimizi sağlayacağız, huzur içinde yaşayacağız. Nice ramazanlara, sağlıkla ve sıhhatle ulaşmanızı temenni ediyorum. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum." ifadelerini kullandı.