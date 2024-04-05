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        Kocaeli Valisi Yavuz, jandarma personeliyle iftar yaptı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:02 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:04
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        Kocaeli Valisi Yavuz, jandarma personeliyle iftar yaptı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Abay Murat Bozkurt tarafından karşılanan Vali Yavuz, iftar programının gerçekleştirildiği yemekhanede personelle selamlaştı.

        Ezanın okunmasının ardından jandarma personeliyle orucunu açan Vali Yavuz, tüm güvenlik birimlerinin ramazanını kutladı.

        Vali Yavuz, bu coğrafyada yaşayabilmenin önkoşulunun, güçlü kalmak olduğunu vurgulayarak, "Birbirimizi seveceğiz, doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, 85 milyon vatan evladı bizlere kardeş olacak. Kardeşliğimizi ve güvenliğimizi sağlayacağız, huzur içinde yaşayacağız. Nice ramazanlara, sağlıkla ve sıhhatle ulaşmanızı temenni ediyorum. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman katıldı.

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