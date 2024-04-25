Sardala Koyu'nda toplanan çöpler kayıt altına alınıyor

Bu atıklar, daha sonra türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alındı.

Sardala Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, doğada bozulmayan plastik, metal ve cam gibi 30 poşet atık toplandı.

Projede yıl içerisinde 4 mevsim yapılması planlanan çalışmada, ayrıştırılan çöpler ağırlıkları ve sayılarıyla kayıt altına alınıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje doğrultusunda Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

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