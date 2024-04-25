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        Sardala Koyu'nda toplanan çöpler kayıt altına alınıyor

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Sardala Koyu'nda, "Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:04
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        Sardala Koyu'nda toplanan çöpler kayıt altına alınıyor
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan Sardala Koyu'nda, "Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı" kapsamında temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje doğrultusunda Kocaeli sahillerinde temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

        Projede yıl içerisinde 4 mevsim yapılması planlanan çalışmada, ayrıştırılan çöpler ağırlıkları ve sayılarıyla kayıt altına alınıyor.

        Sardala Koyu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, doğada bozulmayan plastik, metal ve cam gibi 30 poşet atık toplandı.

        Bu atıklar, daha sonra türlerine göre ayrılıştırılıp kayıt altına alındı.

        Etkinliğe, AKV Bağırganlı Ortaokulu öğrencileri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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