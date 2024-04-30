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        Kocaeli Valiliği ile Gebze Ticaret Odası arasında atölye binası inşası protokolü imzalandı

        Kocaeli Valiliği ile Gebze Ticaret Odası (GTO) arasında, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölye binasının yapımına ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:12 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:12
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        Kocaeli Valiliği ile Gebze Ticaret Odası arasında atölye binası inşası protokolü imzalandı
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        Kocaeli Valiliği ile Gebze Ticaret Odası (GTO) arasında, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölye binasının yapımına ilişkin protokol imzalandı.

        Valilikteki programda konuşan Vali Seddar Yavuz, eğitime yatırım yapmayı geleceğe yatırım yapmak olarak gördüklerini belirtti.

        Yavuz, 2020-2024 yılları arasında 24 okul, 418 derslik, 2 atölye ile 10 spor salonu bitirerek hizmete açtıklarını bildirerek, "Şu an için 40 okul binası, 715 derslik, 5 atölye, 10 spor salonun da inşaatı devam ediyor. Bu kapsamda hayırseverlerimizle de irtibatlarımızı kuruyor, onların da eğitim alanına destek vermesini sağlıyoruz. 141 okulda yeniden depremsellik araştırması yaptık. Bu kapsamda 28 okul ve 1 lojmanı yıkarak yenilerini yapmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Lisedeki atölyenin de yıkımına karar verdiklerini aktaran Yavuz, "İhtiyaç duyulan elektrik ve elektronik atölye binasının yapımı Gebze Ticaret Odası tarafından üstlenilmiştir. Binamız 2 bin 745 metrekare olup, iki kat şeklinde inşa edilecek. KDV hariç yaklaşık 69 milyon lira civarında maliyete sahip." ifadesini kullandı.

        GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, olmazsa olmaz alanlardan eğitim için alınan bu kararın hayırlı olmasını temenni etti.

        Konuşmaların ardından Vali Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Aslantaş protokolü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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