140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki yaralılardan 3'ü futbolcuymuş

KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, 140 kllometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak'ın, Darıcaspor'un U-18 ve U-17 futbolcuları oldukları ortaya çıktı. 5 yaralıdan 1'i taburcu edilirken, Gaymaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı.