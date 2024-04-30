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        140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki yaralılardan 3'ü futbolcuymuş

        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, 140 kllometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak'ın, Darıcaspor'un U-18 ve U-17 futbolcuları oldukları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 13:26 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:30
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        140 kilometre hızla istinat duvarından düşen otomobildeki yaralılardan 3'ü futbolcuymuş
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        KOCAELİ'ninGebze ilçesinde, 140 kllometre hızla 8 metrelik istinat duvarı üzerinden yeşil alana düşen otomobilde yaralanan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak'ın, Darıcaspor'un U-18 ve U-17 futbolcuları oldukları ortaya çıktı. 5 yaralıdan 1'i taburcu edilirken, Gaymaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Kaza, dün saat 16.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. 1493/2 Sokak'ta seyir halinde olan Enes Talha Topçu idaresindeki 41 AHP 408 plakalı otomobil, yoldaki su birikintisi nedeniyle kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Otomobil, daha sonra 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarının üzerinden yeşil alana düştü. Kazada sürücü Topçu, İbrahim Gürbüz, Bayram Gaymaz, Emir Albayrak ve Yunus Emre Savaş yaralandı.

        Yaralılar hastaneye sevk edilirken, EDS kameralarından otomobilin hız sınırı 50 kilometre olan sokakta 140 kilometre hız yaptığını belirlendi. İbrahim Gürbüz bugün taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Bayram Gaymaz'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kazada yaralanan Yunus Emre Savaş, Bayram Gaymaz ve Emir Albayrak'ın, Darıcaspor'un U-18 ve U-17 futbolcuları oldukları öğrenildi.

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