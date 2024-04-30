Çayırova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "proaktif polislik" kapsamında Çayırova ilçesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda E.Y'nin üzerinde yapılan aramada, 358,2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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