Çayırova'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "proaktif polislik" kapsamında Çayırova ilçesinde operasyon düzenlendi.

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