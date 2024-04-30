Kocaeli'de 2024'ün ilk çeyreğinde üretilen her 100 araçtan 86'sı dünya yollarında

ŞAHİN OKTAY - Sanayi kenti Kocaeli'deki otomotiv fabrikalarında yılın ilk çeyreğinde üretilen 170 bin 134 aracın yüzde 86'sı yurt dışına satıldı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-mart döneminde Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatında önemli pay sahibi oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, söz konusu dönemde Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik düşüş yaşansa da ihracat performansı yüzde 6 oranında artış gösterdi.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'daki fabrikalarda 2024'ün ilk çeyreğinde toplam 170 bin 134 adet binek ve ticari araç üretildi. Bunların yüzde 86'sına denk gelen 146 bin 213'ünün teslimat adresi yurt dışı oldu.

Ülkenin en büyük üçüncü sanayi kuruluşu olan Ford Otosan, ocak-mart döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 94 bin 309 kamyonet ve 10 bin 221 minibüsü banttan indirdi. Transit, Custom ve Courier modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 9'luk artışla 89 bin 29'a ulaştı.

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, ilk üç aylık döneminde 63 bin 850 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 89'una denk gelen 56 bin 883'ünü yurt dışına gönderdi.