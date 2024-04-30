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        Kocaeli'de yolda yürüyen genci darbeden 4 zanlı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen genci darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:58
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        Kocaeli'de yolda yürüyen genci darbeden 4 zanlı gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen genci darbeden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "İzmit sahilde zorbalık" başlığıyla sosyal medyada çıkan haberler üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        Yapılan çalışmada darp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.D, B.E.A, A.F.O ve B.T.İ. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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