Kocaeli'de yolda yürüyen genci darbeden 4 zanlı gözaltına alındı

Yapılan çalışmada darp olayını gerçekleştirdiği tespit edilen E.D, B.E.A, A.F.O ve B.T.İ. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "İzmit sahilde zorbalık" başlığıyla sosyal medyada çıkan haberler üzerine İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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