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        Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5.kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 01:55 Güncelleme: 03.05.2024 - 01:55
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        Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5.kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

        Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşayan Nebahat A. (92), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

        Birlikte yaşadığı torununun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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