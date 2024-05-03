Kocaeli'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5.kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5.kattaki evinin balkonundan düşen 92 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Turgut Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bir apartmanın 5.katındaki dairede yaşayan Nebahat A. (92), henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.
Birlikte yaşadığı torununun haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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