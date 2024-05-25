Kocaeli'de 2 firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
"Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma" suçundan hakkında 9 yıl hapis cezası bulunan C.B. ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan O.K, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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