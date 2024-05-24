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        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 24.05.2024 - 13:05
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        Kocaeli'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikametinde Adil B. yönetimindeki 67 UF 949 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ķöşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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