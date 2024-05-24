Roma ve Bizans dönemine ait 99 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi.
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke ve 2 yüzük olmak üzere toplam 101 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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