Roma ve Bizans dönemine ait 99 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kişinin üzerinde, Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke ve 2 yüzük ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Gebze ilçesinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 99 sikke ve 2 yüzük olmak üzere toplam 101 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.