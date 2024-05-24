Kocaeli Bilişim Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı

Yapay zeka başta olmak üzere teknolojik gelişmelerin ele alınacağı Kocaeli Bilişim Fuarı açıldı.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, Kocaeli'nin, "bilim, sanayi ve teknoloji üssü, bilişim, inovasyon ve AR-GE'nin başkenti" olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin orta ve yüksek teknoloji kullanan ve üreten bir yapısı bulunduğunu, sınırlarında Bilişim Vadisi, Togg, TÜBİTAK gibi önemli kurumların yer aldığını ifade eden Yavuz, kentin üretim ve istihdam anlamında önemli bir lokasyonda bulunduğunu kaydetti.

Yavuz, kentin gelecek yıllarda ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını dile getirerek, "Devletlerin hür ve bağımsızlığı bilim, sanayi ve teknolojideki rekabetten geçiyor. Bu anlamda Milli Teknoloji Hamlesi'yle öncelikle yüksek teknolojili ürünlerin gerçekleştirilmesi, yeni birtakım teknolojilerin elde edilmesi ve bu alanda rekabet etmek üzere yola çıktık. Bugün savunma sanayisinde geldiğimiz yer, asla tesadüf değildir. Bu, yıllarca verilen emeğin sonucudur." diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da teknolojinin gelişim evrelerini anlatarak, kurdukları teknoloji atölyeleriyle yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamak istediklerini ifade etti.

Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasının başarının en önemli yollarından biri olduğuna değinen Büyükakın, gençler arasından insanlığın yaşam biçimini değiştirecek fikir ve çalışmaların çıkacağına inandığını kaydetti. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut ise her yıl artan bir katılımla her kesime hitap eden, nitelikli ihtisas fuarları ile Kocaeli'yi tanıtan çalışmalar yapmayı hedeflediklerini aktardı. Fuarın açılışına, Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, ilçe belediye başkanları, iş insanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.