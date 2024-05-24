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        Kocaeli'de 260 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:10
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        Kocaeli'de 260 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi. Toplam 260 parça tarihi esere el koyulurken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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