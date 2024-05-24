Kocaeli'de 260 parça tarihi eser ele geçirildi: 4 gözaltı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde durdurulan otomobilde 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu olmak üzere 260 parça tarihi eser ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 252 sikke, 5 yüzük, 1 mühür ve 2 kolye ucu ele geçirildi. Toplam 260 parça tarihi esere el koyulurken, 4 şüpheli ise gözaltına alındı.
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