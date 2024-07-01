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        Karamürsel'de Geleneksel 17. Pita Teferiç Şenlikleri yapıldı

        Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 17. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:53
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        Karamürsel'de Geleneksel 17. Pita Teferiç Şenlikleri yapıldı
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        Karamürsel Bosna Hersek Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından 17. Pita Teferiç Şenlikleri düzenlendi.

        Boşnak kültüründe "teferiç" olarak adlandırılan şenlik ve benzeri etkinliklerle bir araya gelme geleneği, düzenlenen etkinlikle yaşatılıyor.

        Valideköprü Mesire Alanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlik, Kocaeli Mehmet Ali Paşa Halkoyunları Spor Kulübü halk dansları ekibi ve Bosna Hersek'ten gelen Amanat Derneği gösterileriyle sürdü.

        Balkan ezgileri eşliğinde piknik yapan vatandaşlara, Boşnak böreği "pita" ikram edildi.

        Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği artırıcı her türlü faaliyetin toplumsal yapıyı güçlendirdiğine inandığını söyledi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Yıldırım da Boşnakların yaşadığı topraklardan çeşitli vasıtalarla ayrılmak zorunda kaldığına dikkati çekerek, zulmün, acının, kederin ne olduğunu çok iyi bildiklerini dile getirdi.

        Yıldırım, "Bizler savaşın içinde olduğumuzda cesur, fedakar ve acımasız oluruz. Savaşın dışında barışta da bir o kadar fedakar, kucaklayıcı ve verici oluruz. Bugün dünyada özellikle yanı başımızdaki zulmü çok iyi biliyoruz. Gazze'de yaşanan bu acıyı bütün bedenimizde hisseden bizler, buna sessiz kalanları da lanetliyoruz. Bu sessizliği bozmak üzere yaptığımız her organizasyonda bunun üzerine gidiyoruz." şeklinde konuştu.

        Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ise ilçede yaşayan Boşnak hemşehrilerinin geleneklerini, kültürlerini her zaman yaşattığını ve sahip çıktığını anımsatarak, belediye olarak bu şenliklerin daha etkili olması için her zaman yardımcı olacaklarını kaydetti.

        Boşnaklar olarak burada büyük topluluk ve eğlence tertiplediklerini aktaran Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Çetin de şenliğe katılanlara teşekkür etti.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Behiye Çark, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda Boşnak katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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