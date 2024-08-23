Stat:YıldızEntegre Kocaeli
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Marcao (Dk. 61 Caktas)
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Dk. 67 Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 89 Özgür Sert), Tasev (Dk. 89 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu
Gol: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 50 Marcao (Kocaelispor)
KOCAELİ
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