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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 23:04
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Erkan Akbulut, Ramazan Ufuk Avdaş

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Tarkan Serbest, Muharrem Cinan, Vukovic, Pedrinho (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Barış Alıcı (Dk. 71 Yunus Emre Gedik), Mendes (Dk. 86 Furkan Gedik), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Ahmet Sağat), Marcao (Dk. 61 Caktas)

        Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Koç (Dk. 67 Furkan Özhan), Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 44 Yakup Kırtay), Celal Hanalp, Roshi (Dk. 67 Salih Sarıkaya), Crociata, Sefa Akgün (Dk. 89 Özgür Sert), Tasev (Dk. 89 Mustafa Fettahoğlu), Eren Tozlu

        Gol: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

        Sarı kart: Dk. 50 Marcao (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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