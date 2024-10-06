ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu
Hakemler: Duhan Köyiçi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu, Süleyman Tepe
Danilos Pizza: Palenikova 20, Henderson 19, Mompremier 4, Louis 12, Gizem Mürüvet Uca 3, Ferda Yıldız 5, Sümeyya Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2
YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Yağmur Kübra Taşar 21, Pelin Derya Bilgiç 6, Li 20, Thomas 8, Krajisnik 12, Juskaite 7, Melis Gülcan 6, Aslı Çil 2, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 5, Bilge Kayar, Fatma Nur Şimşek
1. Periyot: 19-22
Devre: 31-35
3. Periyot: 43-59
KOCAELİ
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