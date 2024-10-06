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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 18:11 Güncelleme: 06.10.2024 - 18:11
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        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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        Salon:ŞehitPolis Recep Topaloğlu

        Hakemler: Duhan Köyiçi, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu, Süleyman Tepe

        Danilos Pizza: Palenikova 20, Henderson 19, Mompremier 4, Louis 12, Gizem Mürüvet Uca 3, Ferda Yıldız 5, Sümeyya Özcan, Hande Çelebi, Deniz Aygül, Yağmur Bul 2

        YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol: Yağmur Kübra Taşar 21, Pelin Derya Bilgiç 6, Li 20, Thomas 8, Krajisnik 12, Juskaite 7, Melis Gülcan 6, Aslı Çil 2, Başak Gemalmaz, Gizem Tüzün 5, Bilge Kayar, Fatma Nur Şimşek

        1. Periyot: 19-22

        Devre: 31-35

        3. Periyot: 43-59

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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