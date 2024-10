GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar, Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Eğitim kalitemiz ve sektör ile iç içe uygulamalar sonucu olarak Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyiz. Bu konuda birinciyiz." dedi.

GTÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Rektör Mantar, üniversitelerinin yüksek teknoloji alanında AR-GE faaliyetleri yapmak ve sonuçları sanayiye hızlı ve etkin bir şekilde transfer etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

"AR-GE çalışmalarının büyüklüğü ve kalitesinin göstergeli ışığı olan öğretim üyesi başına düşen yayın ortalamasında genellikle ilk üçte yer almaktayız. Uluslararası fonlardan aldığımız proje destek miktarlarında yine Türkiye'de lider konumundayız. Kuruluş misyonu doğrultusunda proje tabanlı eğitim henüz öğrenciyken AR-GE ve endüstriyel projelerde çalışma fırsatı uzun dönemli stajlar ve endüstriyel uygulama dersleriyle eğitim kalitemizi her geçen gün iyileştiriyoruz. Eğitim kalitemiz ve sektör ile iç içe uygulamalar sonucu olarak YÖK'ün yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyiz. Bu konuda birinciyiz."

Dijital teknolojilerdeki değişimin AR-GE ve eğitimde etkili olduğuna değinen Mantar, "Özellikle dijital teknolojilerdeki baş döndürücü gelişmeler hayatımızın her alanında etkili olmaya başlamıştır. Bugün bu teknolojiler sosyal yaşamımızda çalışma modelinde, çalışma hayatımızda, sanayide, ticarette, tarımda, kısacası hayatın her aşamasında etkili bir şekilde kendini göstermektedir. Her ne kadar belirgin değişim ve dönüşümün dijital teknolojide olduğu görülse de değişim bir bütündür. Bir alandaki değişim diğer alanları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.