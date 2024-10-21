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        GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar, Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:

        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Eğitim kalitemiz ve sektör ile iç içe uygulamalar sonucu olarak Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyiz. Bu konuda birinciyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:10 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:10
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        GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar, Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu:
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        Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, "Eğitim kalitemiz ve sektör ile iç içe uygulamalar sonucu olarak Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyiz. Bu konuda birinciyiz." dedi.

        GTÜ Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşan Rektör Mantar, üniversitelerinin yüksek teknoloji alanında AR-GE faaliyetleri yapmak ve sonuçları sanayiye hızlı ve etkin bir şekilde transfer etmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

        Prof. Dr. Mantar, GTÜ'nün beş fakülte, bir meslek yüksekokulu ve yedi araştırma enstitüsünde eğitim faaliyetini sürdürdüğünü belirterek, 10 bin 626 öğrenciye sahip, genç ve dinamik yapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir üniversite olduklarını vurguladı.

        Üniversitenin 32 yıllık geçmişi boyunca Türkiye'deki akademik sıralamalarda ilk 5'in içeresinde olduğuna dikkati çeken Mantar, şöyle devam etti:

        "AR-GE çalışmalarının büyüklüğü ve kalitesinin göstergeli ışığı olan öğretim üyesi başına düşen yayın ortalamasında genellikle ilk üçte yer almaktayız. Uluslararası fonlardan aldığımız proje destek miktarlarında yine Türkiye'de lider konumundayız. Kuruluş misyonu doğrultusunda proje tabanlı eğitim henüz öğrenciyken AR-GE ve endüstriyel projelerde çalışma fırsatı uzun dönemli stajlar ve endüstriyel uygulama dersleriyle eğitim kalitemizi her geçen gün iyileştiriyoruz. Eğitim kalitemiz ve sektör ile iç içe uygulamalar sonucu olarak YÖK'ün yapmış olduğu değerlendirmede Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyiz. Bu konuda birinciyiz."

        Dijital teknolojilerdeki değişimin AR-GE ve eğitimde etkili olduğuna değinen Mantar, "Özellikle dijital teknolojilerdeki baş döndürücü gelişmeler hayatımızın her alanında etkili olmaya başlamıştır. Bugün bu teknolojiler sosyal yaşamımızda çalışma modelinde, çalışma hayatımızda, sanayide, ticarette, tarımda, kısacası hayatın her aşamasında etkili bir şekilde kendini göstermektedir. Her ne kadar belirgin değişim ve dönüşümün dijital teknolojide olduğu görülse de değişim bir bütündür. Bir alandaki değişim diğer alanları da doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Mantar, dünyadaki AR-GE ve eğitimdeki değişimlere ayak uydurmaya çalıştıklarını ve bunları yakından takip ettiklerini belirterek, günümüzde bireysel olarak yapılan AR-GE'nin yerini, işbirliği ve ekip çalışmasına dayanan AR-GE'ye bıraktığını ifade etti.

        Her ürünün birleşeninde AR-GE olduğunu dile getiren Mantar, "Cep telefonumuzun hafıza kartında, ekranında veri yollarında kamerasında kısacası her biriminde derin bir AR-GE vardır. Bunların herhangi bir tanesinde geri kaldığınız zaman rekabette geri planda duruyorsunuz. Onun için tüm birimlerde AR-GE vardır. Bu da AR-GE'yi günümüzde daha pahalı hale getirmektedir. Daha fazla işbirliğine ihtiyaç vardır." şeklinde konuştu.

        Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yanı sıra Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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