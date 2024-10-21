Bakan Kacır: Asla bize öğretilmeye çalışılan ezberlere teslim olmayacağız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yakın zamanda ‘Tüm dünya nükleerden vazgeçiyor. Artık kimse nükleer santral kurmuyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu alanlara girmesi yanlıştır’ denilerek Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki projelerinin engellenmeye çalışıldığını belirterek, “Asla bize öğretilmeye çalışılan ezberlere teslim olmayacağız. Biz kendi doğrularımızın, kendi hakikatimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk dersine katıldı. Yılın ilk dersinde Bakan Kacır ile birlikte Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berna Abiş, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

‘ADETA BÜTÜN DÜNYA TİCARETİNDE BİR TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE BİR TÜRKİYE İLAVE ETTİK’ Açılış konuşmalarının ardından öğrencilere yılın ilk dersini anlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 95’i imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor. Biz 2002’de yılda 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeydik. Şimdi bu rakamı, geçtiğimiz yıl 256 ama bu ay itibarıyla son 12 ay diye baktığımızda, 262 milyar dolara yükselttik. Bütün bu başarının ardında Türkiye'nin imalat sanayi rol oynadı. Türkiye'nin bütün dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 0,5 düzeyindeydi. Geçtiğimiz yıl bu pay yüzde 1,1 düzeyine yükseldi. Yani adeta bütün dünya ticaretinde bir Türkiye'nin üzerine bir Türkiye ilave ettik. Hep birlikte alın teriyle, akıl teriyle. Bütün bu başarı hikayesinin ardında da Türkiye'nin üretim gücü, Türk sanayisi yer aldı. Çin'den Avrupa'nın ortasına kadar en fazla sayıda, en fazla çeşitli ürünü, en fazla ülkeye rekabetçi şekilde ihraç edebilen ülke biziz, Türkiye'dir. Bugün Türkiye, askeri insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da 1, dünyada 2 numaradır. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da 1, dünyada 4 numaradır. Demir çelik üretiminde, çimento üretiminde, düz cam üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa'da 1 numarayız. 35 milyar doların üzerinde otomotiv ihracatımız var. 30 milyar doların üzerinde kimya ihracatımız var. 25 milyar doların üzerinde makine ihracatımız var. Bu yönüyle katma değerli ürün üreten teknoloji seviyesi yüksek ürünlerde iddia sahibi bir ülke bugün Türkiye. Malumunuz, insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz başarı adeta dünyada harp paradigmalarını değiştirmemize vesile oldu. Bunu ben söylemiyorum, bunu Francis Fukuyama söylüyor. Bunu nasıl başardık? Teknolojide kırılımlara odaklanarak başardık” diye konuştu.

‘SAVUNMA SANAYİSİNDE 2000’Lİ YILLARDA MİLLİ VE ÖZGÜN ÜRETİM MODELİ BELİRLENDİ’ Türkiye’nin savunma sanayi alanında ilerlemesinin bir zorunluluk olduğunu söyleyen Bakan Kacır, “Paradigma değişimlerine odaklanmak bizim gibi başkalarıyla yarışta bazı alanlarda geriden gelmekte olan ülkeler için aslında eşsiz fırsatlar sunuyor. Tabii savunma sanayinde yerlileşme ve millileşme Türkiye için mutlak bir zorunluluktur. Bir tercihten öteydi aslında. Çünkü biz savunma sanayinde başka ülkelerden alacağımız sistemlerle terörle mücadele edemeyeceğimizi defalarca tecrübe etmiş bir ülkeyiz. Bizimle müttefik olması gerekenleri çoğu zaman mücadele ettiğimiz teröristlerin etrafında, arkalarında görmüş bir ülkeyiz. Bu anlayışla savunma sanayisinde 2000’li yıllarda milli ve özgün üretim modeli belirlendi. Bu alana kamu kaynaklarından çok daha güçlü şekilde yatırım yapılması, bu alandaki faaliyetlerin, projelerin büyümesi sağlandı. Bakın 2002’de savunma ve havacılıkla 62 proje varken, bugün 1000’den fazla projeden söz ediyoruz. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 5,5 milyar dolarken, şimdi 96 milyar dolarlık bir proje portföyünden söz ediyoruz. Dev bir ekosistemden söz ediyoruz. 3 bin 500 firmadan 90 bin nitelikli istihdamdan söz ediyoruz. Artık Türk sanayinin ihracatta öncü sektörlerinden birinden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.