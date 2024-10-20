Kocaeli'de motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikameti Uzuntarla Mahallesi mevkisinde seyreden E.T. idaresindeki 54 HZ 097 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.Y'ye çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.