Kocaeli Valisi Aktaş'tan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ne ziyaret

Aynı zamanda KSO Başkanı olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burada çalışanlarla sohbet eden Aktaş, engellilere yönelik istihdam ve sosyalleşme imkanı sağlayan merkezin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'ni ziyaret etti.

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