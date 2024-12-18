Kocaeli'de 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi

İzmit'te bir araçta yapılan aramada, şişelenmiş halde 60 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

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