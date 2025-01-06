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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza verildi

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 06.01.2025 - 09:43
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        Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza verildi
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        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iş yerinde kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira idari ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

        Gölcük'teki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin liraya el konuldu.

        İş yerinde kumar oynattığı tespit edilen F.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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