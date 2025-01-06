Kocaeli'de kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza verildi

Gölcük'teki denetimlerde iş yerinde kumar oynandığını belirleyen polis, 3 kişiye 27 bin 741 lira idari para cezası uyguladı, 2 bin liraya el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

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