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        Kocaeli'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:09
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        Kocaeli'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu
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        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.

        Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki mimarlık ofisinde çalışan Ercan K'yi hareketsiz halde yerde yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan K'nin cenazesi, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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