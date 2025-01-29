Kocaeli'de bir kişi iş yerinde ölü bulundu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, iş yerinde ölü bulundu.
Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki mimarlık ofisinde çalışan Ercan K'yi hareketsiz halde yerde yatarken görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ercan K'nin cenazesi, otopsi için Gebze Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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