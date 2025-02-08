Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Kocaeli'de "Eğitim Buluşmaları" programına katıldı

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunların karşılıklı konuşulması gerektiğini belirterek, "İktidarıyla, muhalefetiyle bu ülkenin kurumlarıyız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 16:09 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, Kocaeli'de "Eğitim Buluşmaları" programına katıldı
        ABONE OL

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, eğitimdeki sorunların karşılıklı konuşulması gerektiğini belirterek, "İktidarıyla, muhalefetiyle bu ülkenin kurumlarıyız." dedi.

        Özçağdaş, İzmit Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen "Eğitim Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin Türkiye sanayisi ve ekonomisinin önemli illerinden olduğunu belirtti.

        CHP'nin Kocaeli'de muhalefette olacağı son dönemde bulunduğunu savunan Özçağdaş, Kocaeli'nin, bir sonraki yerel seçimlerde CHP'nin çok başarılı olacağı yerlerden biri olacağını söyledi.

        Özçağdaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime verdiği önemden bahsederek, "Türkiye'de bugün yaşadığımız sorunların tamamı, eğitim sisteminin 1950'lerden bu yana her geçen gün geriye götürülme sebebidir." dedi.

        AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Özçağdaş, Türkiye'de para, kaynak, insan, güç olduğunu ancak bunun çok kötü dağıtıldığını savundu.

        Özçağdaş, eğitim alanında yaptıkları çalışmalara değinerek, "İllerden, ilçelerden gelecek raporları bekliyoruz. Onlar bize ışık tutacak çünkü burada ciddi saha uzmanlığı var. Eğitimin sorunlarını içeride yaşayan insanlar var. Onlardan gelecek görüşlerle yeni dönemdeki eğitim programlarımızı uygulayacağız." diye konuştu.

        Eğitimin Türkiye'de beka sorunu olduğunu iddia eden Özçağdaş, "Dolayısıyla sorunları karşılıklı konuşmalıyız. İktidarıyla, muhalefetiyle bu ülkenin kurumlarıyız." dedi.

        Programa, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri ve sendika temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Sokakta 25 günlük erkek bebek bulundu
        Sokakta 25 günlük erkek bebek bulundu
        Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor
        Dijital çağa inat plakçılık ve kasetçiliği 53 yıldır sürdürüyor
        Futbol sevdalısı emektar köfteci, işi bıraktı "hakemliği" bırakamadı
        Futbol sevdalısı emektar köfteci, işi bıraktı "hakemliği" bırakamadı
        Oto tamirhanesi alev alev yandı
        Oto tamirhanesi alev alev yandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de boya deposunda çıkan yangın söndürüldü