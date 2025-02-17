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        4. Kocaeli Film Festivali 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nin başvuruları alınmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:42 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:42
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        4. Kocaeli Film Festivali 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenecek 4. Kocaeli Film Festivali'nin başvuruları alınmaya başlandı.

        Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-25 Mayıs'ta gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj - İlk Film", "Ulusal Kısa Metraj - Öykülü Kurmaca", "Ulusal Animasyon" kategorilerindeki filmler ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim öğrencilerinin göndereceği kısa filmler yer alacak.

        Festivale katılmak isteyenler, "kocaelifilmfestivali.com" adresinden 1 Mayıs'a kadar başvuru yapabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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