4. Kocaeli Film Festivali 22-25 Mayıs'ta düzenlenecek

Kocaeli Film Festivali Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 22-25 Mayıs'ta gerçekleşecek festivalde, "Ulusal Uzun Metraj - İlk Film", "Ulusal Kısa Metraj - Öykülü Kurmaca", "Ulusal Animasyon" kategorilerindeki filmler ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim öğrencilerinin göndereceği kısa filmler yer alacak.

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