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        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 02:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 02:30
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        Kocaeli'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kaldırıma çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Bulvarı'nda, Ç.M. idaresindeki 06 FD 1952 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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