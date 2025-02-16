Kısa Kulvar Sürat Pateni Federasyon Kupası 4 yarışları, Kocaeli'de sona erdi

Organizasyonda dereceye giren sporculara madalyalarını TBPF Asbaşkanı Orhan Şahin, yönetim kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Naci Korucu, Zekeriya Deniz, MHK Başkanı Selçuk Yiğit ile Kocaeli ve Erzurum il temsilcileri verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İzmit Olimpik Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, gençler E, F ve G kategorilerinde 103 sporcu yarıştı.

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