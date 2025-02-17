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        Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 17.02.2025 - 09:55
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        Takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, otomobilin kaldırıma çarpıp takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Mevlana Mahallesi Soma Maden Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. E.A.K.’nin kontrolünü yitirdiği 06 FD 1952 plakalı otomobil, kaldırıma çarpıp takla attı. Kazada 5 kişinin bulunduğu otomobildeki sürücü E.A.K ile Ç.M.A., T.S. ve Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü E.A.K ile Ç.M.A. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne, T.S. ve Y.K. ise Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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