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        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 16.02.2025 - 12:35
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        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü H.Y. (34) yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolu Hacı Akif Mahallesi geçişi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden H.Y.’nin kontrolünü yitirdiği 35 AEL 364 plakalı otomobil taklalar attı. Kazada sürücü H.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. H.Y. ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolu geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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