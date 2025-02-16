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        'Alex' geldi, ailenin çocukları sosyal medyadan uzaklaştı

        KOCAELİ'de doğayla iç içe bir yaşam sürmek için kırsal mahalleye taşınan 3 çocuklu Şahin ailesinin sahiplendiği 'Alex' isimli köpek, kendilerinden biri gibi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 09:06 Güncelleme: 16.02.2025 - 09:10
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        'Alex' geldi, ailenin çocukları sosyal medyadan uzaklaştı
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        KOCAELİ’de doğayla iç içe bir yaşam sürmek için kırsal mahalleye taşınan 3 çocuklu Şahin ailesinin sahiplendiği ‘Alex’ isimli köpek, kendilerinden biri gibi oldu. Anne Derya Şahin, Alex sayesinde çocuklarının sosyal medyadan uzaklaştığını söyledi.

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan Şahin ailesi, Kandıra ilçesi Dalca Mahallesi’ne taşındı. Çocuklarının isteği üzerine köpek sahiplenmeye karar veren aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na gitti. Aile, burada ‘Alex’ isimli Golden Retriever cinsi köpeği sahiplendi.

        3 çocuk annesi Derya Şahin, “İzmit merkezde oturuyorduk; daha sonra Kandıra’nın Dalca köyünde bir ev yapma kararı aldık. Uzun zamandır çocuklarımızla birlikte doğayla iç içe olmayı zaten istiyorduk. Kendimize böyle bir imkan da sağlayınca ayrıca çocuklarıma bir köpek de alacağıma dair söz verdiğim için sahiplendik” diye konuştu.

        Alex’i sahiplendikten sonra çocuklar üzerindeki değişime de dikkat çeken Derya Şahin, “Alex'i sahiplendikten sonra çocukların sorumluluk almasına da sebep oldu. Bu da bizim için iyi oldu. Çünkü çocukların sosyal medya, internet, telefon gibi şeylerle vakit geçirmelerinin azalması da bizim için iyi oldu. Maması, suyu ve bazı ihtiyaçlarını gidermesi için de köpekle zaman geçirmesi gerekiyor. Sevmesi, ilgilenmesi de gerekiyor. Biz Alex’i sadece köpeğimiz olsun diye değil, onun da bizimle güzel vakit geçirmesi için de sahiplendik” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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