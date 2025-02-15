Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı (2)

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, mahallelinin baktığı sokak köpeğine saldırıp yaralayan yasaklı ırk pitbull cinsi köpeğin sahipli olduğu tespit edildi. Köpeğin sahibi F.K. (35), polis tarafından gözaltına alındı. F.K.’nın bir süre önce köpeği sahiplendiği, yakın tarihte köpeği sokağa bıraktığı öğrenildi. F.K.’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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