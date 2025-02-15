Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen bir kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Farabi Sokak'ta 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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