Çatıda çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı, 1 kişi dumandan etkilendi

Yaklaşık 1 saatte kontrol atına alınan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Darıca ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Farabi Sokak’ta bulunan 2 katlı binanın çatısında meydana geldi. Yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı binanın çatı kısmında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 katlı binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 1 kişiyi ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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