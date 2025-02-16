Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de "borsada yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:27 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de "borsada yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, mali ve ekonomik suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Gölcük'te 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla K.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TMSF'den kayyım açıklaması
        TMSF'den kayyım açıklaması
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Fenerbahçe Kasımpaşa karşısında!
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da tren istasyonunda izdiham: Çok sayıda kişi öldü!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Ankesörlü telefonun seri kart numarasıyla katilleri buldular!
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        Trump'ın paylaşımı tartışma yarattı
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Batıda yağmur ve sağanak var!
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        Hangi ürünler birlikte kullanılmamalı?
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Bakan Fidan: Tahakküm kültürü sona ermeli
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Dünyada silahlanma yarışı hız kesmiyor
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı
        Google Maps, Türkiye'nin enlerini açıkladı

        Benzer Haberler

        'Alex' geldi, ailenin çocukları sosyal medyadan uzaklaştı
        'Alex' geldi, ailenin çocukları sosyal medyadan uzaklaştı
        Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Çatıda çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı, 1 kişi dumandan etkilen...
        Çatıda çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı, 1 kişi dumandan etkilen...
        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı (2)
        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı (2)
        Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi sona erdi
        Kocaeli'de 4. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Zirvesi sona erdi
        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı
        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı