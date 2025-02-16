Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı

        Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 16:51 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartepe'de hafta sonu yoğunluğu yaşandı
        ABONE OL

        Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de hafta sonu tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.

        Yer yer yoğun sisin etkili olduğu Kartepe Kayak Merkezi'ne giden yolda tıkanmalar yaşandı, araç kuyrukları oluştu.

        Doluluk nedeniyle yol üzerindeki bazı mesire yerlerine araç girişleri durduruldu. Bazı vatandaşlar geri dönmeyi tercih ederken, diğerleri de araçlarını yol kenarına park ederek, ağaçlık alanda piknik yaptı.

        Kar kalınlığının 95 santimetre ölçüldüğü kayak merkezinde tüm pistler kayakseverlere hizmet verdi.

        Bu arada tatilciler, Kuzuyayla Tabiat Parkı'na ulaşımı sağlayan Kartepe teleferiğine de yoğun ilgi gösterdi. Derbent istasyonundan teleferiğe binenler, karlı yamaçları seyrederek zirveye ulaştı.

        Çoğu il dışından gelen aileler, burada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan kızak pistinde kaydı, kar topu oynadı.

        Ziyaretçilerden Mustafa Çelik, AA muhabirine, akraba ziyareti için Bartın'dan İstanbul'a geldiğini, hafta sonu kar keyfi yaşamak için ailece Kartepe'ye çıktıklarını söyledi.

        Piknik yapıp kar topu oynadıklarını anlatan Çelik, çocuklarının Kuzuyayla'yı çok beğendiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        CHP kurultayına "şaibe" soruşturması: İfade veren delege sayısı artıyor
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kışın bugüne kadarki en soğuk günlerini yaşayabiliriz!
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Kahtalı Mıçe son yolculuğuna uğurlandı
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Trump'ın aşı karşıtı sağlık bakanı küresel sağlığı nasıl etkileyebilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        Aralıklı oruç ile 1 ayda kaç kilo verilir?
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        TMSF, TÜSİAD'a cevap verdi
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Kahreden ölüm! Endoskopi sırasında bağırsağı delindi!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Geçit!
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Karnabaharı tüketirken bilinmesi gerekenler
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Pompalı tüfekle hastaneyi bastı! İlk duruşmada karar çıktı
        Taşlar yerinden oynayacak!
        Taşlar yerinden oynayacak!
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        "Büyük takım refleksi gösterdi"
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Edebiyatımızda pati sesleri
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        İyi bir evlilik için dikkat edilmesi gerekenler
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Şikâyetlerin ana konusu onlardı
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Giresun'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
        Icardi - Nara düellosu
        Icardi - Nara düellosu

        Benzer Haberler

        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de "borsada yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ş...
        Kocaeli'de "borsada yatırım vaadiyle" dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ş...
        'Alex' geldi, ailenin çocukları sosyal medyadan uzaklaştı
        'Alex' geldi, ailenin çocukları sosyal medyadan uzaklaştı
        Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Kocaeli'de evin çatısında çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Çatıda çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı, 1 kişi dumandan etkilen...
        Çatıda çıkan yangın, bitişikteki binaya da sıçradı, 1 kişi dumandan etkilen...
        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı (2)
        Sokağa atılan pitbull, mahallenin baktığı köpeğe saldırıp, yaraladı (2)