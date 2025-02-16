Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu

Günübirlik tatile geldiğini söyleyen Yahya Kayacık, "İstanbul’dan geliyoruz, kar fırsatını kaçırmak istemedik. Kızlarımı aldım koştura koştura sabah 8’de buraya geldik. Çok güzel geçti. Hava da güzeldi, yağış da yoktu, 5 dereceydi. Güzel eğlendik, en son yemeğimizi yedik, çay keyfimizi yapıp döneceğiz inşallah" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yapımı tamamlanan kızak pisti, dün halkın kullanımına açıldı. Tabiat Parkı’nda bugün tatilci yoğunluğu yaşandı. Şişme botlar ve kızaklarla kayan kış tutkunları, eğlenceli anlar yaşadı. Kar topu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

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