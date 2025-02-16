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        Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu

        KARTEPE'nin eteğinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 17:15 Güncelleme: 16.02.2025 - 17:20
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        Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu
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        KARTEPE'nin eteğinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşandı. Tatilciler, şişme botlar ve kızaklarla kayak yapıp, karın keyfini çıkardı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yapımı tamamlanan kızak pisti, dün halkın kullanımına açıldı. Tabiat Parkı’nda bugün tatilci yoğunluğu yaşandı. Şişme botlar ve kızaklarla kayan kış tutkunları, eğlenceli anlar yaşadı. Kar topu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

        Öte yandan, öğle saatlerinde Maşukiye girişinden Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkan yolda sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, yolda zaman zaman araç sayısında artış görüldü. Jandarma ekipleri, Kuzuyayla Tabiat Parkı’na araç girişlerine izin vermedi.

        'İSTANBULDAN GELİYORUZ'

        Günübirlik tatile geldiğini söyleyen Yahya Kayacık, "İstanbul’dan geliyoruz, kar fırsatını kaçırmak istemedik. Kızlarımı aldım koştura koştura sabah 8’de buraya geldik. Çok güzel geçti. Hava da güzeldi, yağış da yoktu, 5 dereceydi. Güzel eğlendik, en son yemeğimizi yedik, çay keyfimizi yapıp döneceğiz inşallah" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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