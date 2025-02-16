Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu
KARTEPE'nin eteğinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşandı.
KARTEPE'nin eteğinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda tatilci yoğunluğu yaşandı. Tatilciler, şişme botlar ve kızaklarla kayak yapıp, karın keyfini çıkardı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yapımı tamamlanan kızak pisti, dün halkın kullanımına açıldı. Tabiat Parkı’nda bugün tatilci yoğunluğu yaşandı. Şişme botlar ve kızaklarla kayan kış tutkunları, eğlenceli anlar yaşadı. Kar topu oynayan çocuklar, karın keyfini çıkardı.
Öte yandan, öğle saatlerinde Maşukiye girişinden Kuzuyayla Tabiat Parkı'na çıkan yolda sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi azalırken, yolda zaman zaman araç sayısında artış görüldü. Jandarma ekipleri, Kuzuyayla Tabiat Parkı’na araç girişlerine izin vermedi.
'İSTANBULDAN GELİYORUZ'
Günübirlik tatile geldiğini söyleyen Yahya Kayacık, "İstanbul’dan geliyoruz, kar fırsatını kaçırmak istemedik. Kızlarımı aldım koştura koştura sabah 8’de buraya geldik. Çok güzel geçti. Hava da güzeldi, yağış da yoktu, 5 dereceydi. Güzel eğlendik, en son yemeğimizi yedik, çay keyfimizi yapıp döneceğiz inşallah" dedi.
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