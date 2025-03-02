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        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 19:45 Güncelleme: 02.03.2025 - 19:45
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        Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde zemin etüdü sondaj çalışması sırasında metan olduğu değerlendirilen gaz çıkışı yaşandı.

        Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı oldu.

        Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

        Bölgede şerit çekip güvenlik önlemi alan ekipler, gazdan numune aldı.

        Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.

        Öte yandan, bölgeye yaklaşık 500 metre mesafede 17 Şubat’ta çıkan metan gazı yanmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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