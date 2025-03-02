Kocaeli'de zemin etüdü sırasında metan gazı çıktı

Ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için gazı tutuşturdu.

Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Kocaeli Körfezray Metro Projesi sondaj çalışmasının 45. metresinde gaz çıkışı oldu.

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