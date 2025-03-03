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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:45 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:45
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:YıldızEntegre Kocaeli

        Hakemler: Davut Dakul Çelik, Harun Reşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Pedrinho (Dk. 86 Tarkan Serbest), Oğulcan Çağlayan, Vukovic (Dk. 77 Yusuf Cihat Çelik), Samet Yalçın, Rivas (Dk. 86 Furkan Gedik), Marcao (Dk. 64 Ahmet Sağat)

        Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk. 84 Özcan Şahan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk. 74 Duhan Aksu), Coly, Kubilay Sönmez, Loshaj, Sambissa (Dk. 74 Emir Kaan Gültekin), Dijlan Aydın (Dk. 74 Kerem Şen), Diarra (Dk. 84 Şeref Özcan), Krstovski

        Goller: Dk. 44 Oğulcan Çağlayan (Penaltıdan) (Kocaelispor), Dk. 90+1 Şeref Özcan (Uğur Okulları İstanbulspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Dijlan Aydın, Dk. 38 Coly, Dk. 42 Alp Tutar, Dk. 90+4 Emir Kaan Gültekin, Dk. 90+10 Loshaj (Uğur Okulları İstanbulspor), Dk. 79 Pedrinho, Dk. 90+7 Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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