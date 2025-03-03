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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Kocaeli'de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 19:52 Güncelleme: 03.03.2025 - 19:52
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        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
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        Kocaeli'de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 36 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik çalışma yapıldı.

        Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı. Bu kişilere toplam 36 bin 988 lira idari para cezası kesilirken, kumarda oynandığı değerlendirilen 4 bin lira paraya el konuldu.

        Umuma açık yere dönüştürülmüş ruhsatsız iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen U.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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