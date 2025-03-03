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        Esirlerin aileleri Netanyahu'ya sırtlarını döndüler

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail yasama meclisi Knesset'te konuşma yaptığı sırada, esirlerin aileleri tarafından protesto edildi. Misafir bölümüne alınmış olan aileler, Netanyahu'ya sırtlarını döndü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 20:43 Güncelleme: 03.03.2025 - 20:43
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        Netanyahu'ya sırtlarını döndüler
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail yasama meclisi Knesset'te yaptığı konuşma sırasında protesto edildi.

        Hamas tarafından esir alınan kişilerin aileleri, Knesset'in misafir bölümünden konuşmayı takip ederken, Netanyahu'ya sırtlarını döndü.

        Netanyahu konuşması sırasında, muhalefetten medyaya kadar birçok yapıyı hedef aldı. Netanyahu muhalefeti, 'ulusal' gemide gedik açmakla suçladı.

        Netanyahu, hükümete karşı soruşturma komisyonu açılmasına karşı çıkarken, halkın çoğunluğunun güvenini sahip olduklarını iddia etti.

        SAVAŞA DÖNEBİLİRİZ

        Netanyahu konuşmasında Gazze'de sağlanan ateşkese de değindi. Savaşa dönebileceklerini ifade eden Netanyahu, bunun ABD yönetimi tarafından da destekleneceğini belirtti.

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