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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te 90 milyon liralık elektrik üretti

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te yenilenebilir enerji kaynaklarından 74,5 milyon kilovatsaat elektrik üretirken, bütçeye 90 milyon lira katkı sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 16:25
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te 90 milyon liralık elektrik üretti
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2024'te yenilenebilir enerji kaynaklarından 74,5 milyon kilovatsaat elektrik üretirken, bütçeye 90 milyon lira katkı sağladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, sürdürülebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlarla kentin enerji üretimine katkıda bulunulduğu belirtildi.

        Yuvacık, Namazgah, Avluburun ve Soğukpınar hidroelektrik santrallerinde geçen yıl toplamda 15 milyon 369 bin 210 kilovatsaat, Namazgah, İSAŞ Arıtma, İSU Kullar AAT ve Doğu Kışla güneş enerjisi santrallerinde ise 8 milyon 485 bin 556 kilovatsaat elektrik üretildiği bilgisine yer verilen açıklamada, İZAYDAŞ'taki LFG tesisleri, biyogaz ve tehlikeli atık yakma tesislerinde de 50 milyon 665 bin 130 kilovatsaat elektrik üretildiği ifade edildi.

        Açıklamada, kurulu gücü 28 bin kilovat olan santrallerin geçen yıl toplam üretiminin 74,5 milyon kilovatsaat olduğu vurgulanarak, "Yaklaşık 22 bin 407 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaya eşdeğer olan bu üretim miktarı, daha geniş bir perspektiften bakıldığında 75 bin nüfuslu bir ilçenin enerji gereksinimini karşılayacak seviyeye ulaşıyor." ifadelerine yer verildi.

        Üretilen elektriğin belediye bütçesine 90 milyon lira katkı sağladığı belirtilen açıklamada, gelecek yıllarda bu alanda yatırımlara devam edileceği ve kapasitenin artırılacağı vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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