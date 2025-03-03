Kocaelispor - İstanbulspor : 1-1

42’nci dakikada Kocaelisporlu Markao, İstanbulspor kalecisi Alp Tutar ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Davut Çelik, penaltı noktasını işaret ederek, kaleci Alp Tutar’a sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu Oğulcan Çağlayan’ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

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