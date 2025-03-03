Kocaelispor - İstanbulspor : 1-1
STAT:KocaeliHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Harun Reşit Güngör, İbrahim Ethem PotukKOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci- Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Oğulcan Çağlayan, Vukovic (Dk.
STAT:Kocaeli
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Harun Reşit Güngör, İbrahim Ethem Potuk
KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci- Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Oğulcan Çağlayan, Vukovic (Dk.77 Yusuf Cihat Çelik), Pedrinho (Dk.86 Tarkan Serbest), Samet Yalçın, Rivas (Dk.86 Furkan Gedik), Markao (Dk.64 Ahmet Sağat)
İSTANBULSPOR: Alp Tutar, Yunus Bahadır (Dk.84 Şeref Özcan), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Dk.74 Duhan Aksu), Coly, Sambissa (Dk.73 Emir Kaan Gültekin), Kubilay Sönmez, Dijlan (Dk.74 Kerem Şen), Loshaj, Diarra (Dk. 84 Özcan Şahan), Krstovski
GOLLER: Dk.44 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 90+1 Şeref Özcan (İstanbulspor)
SARI KARTLAR: Pedrinho, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Dijlan, Coly, Alp Tutar, Emir Kaan Gültekin, Loshaj (İstanbulspor)
1'inci Lig’in 27’nci haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.
1’inci dakikada Kocaelispor’da Oğulcan Çağlayan’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Markao’nun şutu kalenin üstünden auta çıktı.
10’uncu dakikada gelişen İstanbulspor atağında, savunma arkasında topla buluşan Sambissa’nın şutunda kaleci Gökhan Değirmenci gole izin vermedi.
42’nci dakikada Kocaelisporlu Markao, İstanbulspor kalecisi Alp Tutar ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Davut Çelik, penaltı noktasını işaret ederek, kaleci Alp Tutar’a sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu Oğulcan Çağlayan’ın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
İlk yarı 1-1'lik beraberlik ile tamamlandı.
49’uncu dakikada İstanbulsporlu Loshaj’ın ceza sahasının dışı sağ çaprazından şutunda yerden seken topu, kaleci Gökhan Değirmenci soluna yatarak tuttu.
65’inci dakikada Kocaelispor’da orta sahadan savunma arkasında atılan uzun pasta Rivas ceza sahası içinde topla buluştu. Sağ çaprazdan Rivas’ın şutu sol kale direğine çarpıp auta çıktı.
68’inci dakikada merkezden hızla gelişen Kocaelispor atağında topu taşıyan Oğulcan Çağlayan’ın pasında Rivas kaleci Alp Tutar ile karşı karşıya kaldı. Rivas’ın penaltı noktası üzerindeki şutunu, kaleci kornere çeldi.
90+1'inci dakikada İstanbulsporlu Okan Erdoğan'ın sol taraftan ceza sahasında ortasında Krstovski topu aşırttı. Arka direkte Şeref Özcan'ın şutunda top ağlarla buluştu. Gol pozisyonu faul şüphesiyle VAR'da incelendi ardından hakem gol kararı verdi. 1-1
90+5'inci dakikada Kocaelispor'da sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Caner Osman Paşa'nın ortaya çevirdiği top savunmadan sekti. Seken topu Appindangoye ağlarla buluşturdu. VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Maç 1-1'lik beraberlik ile sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.