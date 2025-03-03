Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Sondaj çalışmalarında bir noktada gaz çıkışı, diğerinde yangın sürüyor

        KOCAELİ'de metro projesi kapsamındaki sondaj çalışmalarında 2 farklı noktada yer altından gaz çıkışı saptandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 13:10 Güncelleme: 03.03.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sondaj çalışmalarında bir noktada gaz çıkışı, diğerinde yangın sürüyor
        ABONE OL

        KOCAELİ'de metro projesi kapsamındaki sondaj çalışmalarında 2 farklı noktada yer altından gaz çıkışı saptandı. 17 Şubat'ta çıkan yangının 14'üncü gününde de gaz akışı devam ediyor. 500 metre mesafedeki caddede ise dün yapılan sondajda gaz çıkışı tespit edilip, kontrollü şekilde alevlendirildi.

        Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangının 14'üncü gününde gaz akışının devam ettiği görüldü.

        Öte yandan D-100 kara yolu İzmit yönünün hemen yanında ve ilk yangına yaklaşık 500 metre mesafedeki Ankara Caddesi'nde dün sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinden çıkan gaz akışı da itfaiye ve AFAD ekiplerinin numune alması sonucu kontrollü şekilde alevlendirildi. Metan gazı olduğu değerlendirilen gazın türünün belirlenmesi için alınan numunenin incelenmesinin sürdüğü de öğrenildi.

        İlçede Bedir Sokak, Ulus Caddesi ve Ankara Caddesi, alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı. Her 2 yangında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        İnan Kıraç'a geçici vasi tayin edildi
        Borsada enflasyon coşkusu
        Borsada enflasyon coşkusu
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        64 kişiyi 24 milyon TL dolandırdı! Büyük ceza!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Şubat ayı enflasyonu açıklandı
        Enflasyonu süt körükledi
        Enflasyonu süt körükledi
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Eski hakemler değerlendirdi: İki kırmızı kart!
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        Özcan Deniz hakkında soruşturma
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "Bu oyun şampiyonluk kaybettirir!"
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
        İşte Oscar'ın kazananı
        İşte Oscar'ın kazananı
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Küçük ve zehirli! Akrebe soyadını verdi
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli kar yağışı uyarısı!
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        İftar sofralarının demirbaşı zeytinin faydaları nelerdir?
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        TÜİK'e açılan enflasyon davasında duruşma sona erdi
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        19 yaşındaki Sudenaz'ı öldüren kahvaltı!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        "G.Saray'ı baskı altına aldı!"
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        Rotayı 'ulaşılabilir' modellere kırdı
        "Ne diyorsa doğrudur"
        "Ne diyorsa doğrudur"

        Benzer Haberler

        Türk akademisyenler, Fransa'da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ıs...
        Türk akademisyenler, Fransa'da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ıs...
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hafriyat kamyonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
        Kocaeli Valisi Aktaş, yurtta kalan öğrencilerle iftar yaptı
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...
        14 gündür yanan metan gazının 500 metre ilerisinde gaz açığa çıktı; gaz kon...