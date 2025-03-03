Sondaj çalışmalarında bir noktada gaz çıkışı, diğerinde yangın sürüyor

KOCAELİ'de metro projesi kapsamındaki sondaj çalışmalarında 2 farklı noktada yer altından gaz çıkışı saptandı. 17 Şubat'ta çıkan yangının 14'üncü gününde de gaz akışı devam ediyor. 500 metre mesafedeki caddede ise dün yapılan sondajda gaz çıkışı tespit edilip, kontrollü şekilde alevlendirildi.

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde çıkan yangının 14'üncü gününde gaz akışının devam ettiği görüldü.

Öte yandan D-100 kara yolu İzmit yönünün hemen yanında ve ilk yangına yaklaşık 500 metre mesafedeki Ankara Caddesi'nde dün sondaj çalışması sırasında, yerin 45 metre derinliğinden çıkan gaz akışı da itfaiye ve AFAD ekiplerinin numune alması sonucu kontrollü şekilde alevlendirildi. Metan gazı olduğu değerlendirilen gazın türünün belirlenmesi için alınan numunenin incelenmesinin sürdüğü de öğrenildi.

İlçede Bedir Sokak, Ulus Caddesi ve Ankara Caddesi, alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı. Her 2 yangında da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin bölgede bekleyişi sürüyor.