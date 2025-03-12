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        Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:26 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:26
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        Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (43), "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (28) ve N.S. (30) yakalandı.

        Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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