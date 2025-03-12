Kocaeli'de 4 firari hükümlü yakalandı

Operasyonlarda, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P, "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. (43), "hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. (28) ve N.S. (30) yakalandı.

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